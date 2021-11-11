Космический корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами отправился на МКС

Корабль Crew Dragon-3 компании SpaceX с экипажем отправился на Международную космическую станцию. Астронавты будут работать на станции до апреля 2022 года, сообщает NASA.

Запуск с использованием тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 состоялся со стартовой площадки 39А Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал (штат Флорида).

В состав экипажа Crew Dragon-3 входят астронавты NASA Раджа Чари (командир миссии), Том Маршберн (пилот) и Кайла Беррон, астронавт Европейского космического агентства (ESA) Маттиас Маурер.