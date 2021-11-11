Боррель: ЕС будет продолжать противодействовать поощряемой белорусским государством нелегальной миграции

Евросоюз не оставит без ответа действия белорусских властей по использованию нелегальной миграции в качестве инструмента для достижения своих политических целей.

Фото: europa.eu

«Спланированное использование белорусским режимом уязвимых людей в качестве инструмента для достижения политических целей за последние дни приобрело новое тревожное измерение, — говорится в опубликованном 10 ноября заявлении верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля. — Группы мигрантов в сопровождении вооруженных сотрудников силовых структур Беларуси продвигаются к границам государств — членов ЕС для того, чтобы незаконно через них прорываться. Это свидетельствует о цинизме белорусского режима, который, разжигая кризис на внешних границах ЕС, пытается отвлечь внимание от ситуации в стране, где жестокие репрессии и нарушения прав человека продолжаются и даже усугубляются», передает БелаПАН.

По словам Борреля, ЕС решительно осуждает режим Лукашенко за то, что он «сознательно подвергает опасности жизнь и благополучие людей». «Этим он не только нарушает международное право, но и игнорирует фундаментальные права человека, в отношении которых Беларусь взяла на себя обязанности, — сказал глава европейской дипломатии. — Такие бесчеловечные действия требуют решительной международной реакции и сотрудничества c целью привлечения режима в Беларуси к ответственности за эти нарушения. Международным организациям необходимо предоставить немедленный и беспрепятственный доступ к людям для доставки им гуманитарной помощи».

Боррель заявил, что в ЕС «полностью солидарны с государствами-членами, потерпевшими от этого гибридного нападения», и продолжат оказывать помощь тем, кто испытал его наибольшее воздействие.

«Фундаментальные ценности будут и впредь руководить нашими действиями, особенно в вопросе защиты прав человека мигрантов, — подчеркнул Боррель. — Мы тесно взаимодействуем со странами происхождения и транзита [мигрантов], чтобы положить конец действиям режима Лукашенко. Это также отвечает интересам граждан стран происхождения [мигрантов]. Мы приветствуем усилия таких стран, как Ирак, которые предпринимают конкретные шаги в этом направлении».

Боррель также подчеркнул: «ЕС будет продолжать противодействовать поощряемой государством нелегальной миграции, включая незаконный ввоз мигрантов, (…) в том числе путем расширения нашего режима санкций, чтобы воздействовать на участников или пособников деятельности режима Лукашенко по содействию незаконному пересечению внешних границ Европейского союза. К использованию мигрантов в качестве инструмента для достижения политических целей нельзя относиться терпимо».

Еврочиновник заявил, что ЕС также продолжит осуждать нарушения прав человека, совершаемые режимом против собственных граждан, рассматривать дальнейшие ограничительные меры против виновных и поддерживать народ Беларуси.

10 ноября состоялось незапланированное ранее выступление Борреля в Европарламенте в связи с обострением ситуации на границе ЕС и Беларуси.

«Мы все видели кадры с группами людей — давайте называть их мигрантами, — сопровождаемых вооруженными белорусскими силовиками, у границ государств — членов ЕС. Их принуждают к нелегальному переходу границы, — сказал Боррель. — Эти кадры шокируют. Но ситуация может ухудшиться еще больше, а кадры стать еще более шокирующими. Очевидно, что белорусские власти используют людей как инструмент для достижения своих целей. Они внушают им ложные надежды и ввергают их в экстремально опасную ситуацию».

Боррель заявил, что белорусские власти организовали целую сеть во множестве стран с использованием авиакомпаний для доставки мигрантов в Минск, а затем — к границе с Евросоюзом.

По его словам, ЕС использует дипломатические каналы, чтобы остановить поток нелегальной миграции через Беларусь. Он сообщил, что в ближайшие дни представители Еврокомиссии намерены посетить ряд столиц, включая Багдад, Абу-Даби, Бейрут и Анкару, для переговоров с властями о том, как остановить этот кризис.

«Мы также мониторим возникновение потенциальных новых путей доставки мигрантов и возможные новые авиарейсы, — сказал Боррель. — Также делегации ЕС в 20 странах проводят работу по информированию граждан о том, что их обманывают, обещая свободное попадание в ЕС через Беларусь, что им предлагают заплатить 6-7 тыс. долларов за путешествие в никуда».

Боррель отметил, что ЕС намерен расширить санкции в отношении Беларуси. В новый санкционный пакет, подчеркнул он, будут включены физические и юридические лица, причастные к организации нелегальной миграции. Вопрос о новых санкциях будет рассмотрен на заседании Совета министров иностранных дел ЕС 15 ноября.

«Но этот кризис не должен отвлекать наше внимание от того, что режим Лукашенко продолжает репрессии в отношении собственных граждан, нарушая их фундаментальные права, подавляя независимые СМИ, правозащитников и гражданское общество», — сказал Боррель.

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