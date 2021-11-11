МИД Украины: Юридическое признание Крыма российской территорией приведет к непоправимым последствиям

В Министерстве иностранных дел Украины исходят из того, что Беларусь официально «по-прежнему поддерживает суверенитет и территориальную целостность нашего государства в ее международно признанных границах». Таким образом пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко прокомментировал УНИАН заявление министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея о признании Крыма российской территорией.

«Изменение подхода Беларуси для де-юре признания временно оккупированного Крыма территорией России приведет к непоправимым последствиям для украинско-белорусских отношений. Надеемся, что в Минске осознают этот аспект и не будут допускать шагов вопреки нормам международного права», — сказал представитель украинского внешнеполитического ведомства, передает БелаПАН.

10 ноября в интервью РИА «Новости» Владимир Макей заявил, что Беларусь считает Крым российским. «Позиция Беларуси по Крыму остается такой, какой была. Мы понимаем в реальности, что Крым является сейчас российской территорией. Давайте исходить из этого», — сказал он.

Как сообщалось, во время заседания Высшего госсовета, которое прошло 4 ноября по видеосвязи (Минск — Крым), Александр Лукашенко пожаловался, что Владимир Путин не пригласил его на полуостров. «Украина закрыла для Беларуси, вы знаете, небо, и мы не можем никак попасть через Украину в Крым, а там у нас и собственность, и другие есть проблемы, — заявил он. — Владимир Владимирович мне все обещал, обещал, что с собой возьмет в Крым, покажет новинки, что там нового сделано, — сделано немало, по дороге провезет в Крым, — но вот сегодня один уехал и меня с собой не пригласил».

Путин в ответ заявил, что будет рад визиту Лукашенко в Крым.

Лукашенко также попросил Путина «хотя бы через руководство Крыма передать самые теплые поздравления от белорусов крымчанам (в РФ 4 ноября отмечали государственный праздник — День народного единства. — ред.), пожелать им крепкого здоровья, мужества в это непростое время». И добавил: «Они должны понимать, что не одни: все мы рядом и будем держаться друг за друга и помогать».

Тем же вечером председатель постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Беларуси бывший дипломат Андрей Савиных во время прямого эфира на youtube-канале «Соловьев LIVE» (принадлежит ведущему государственного телеканала «Россия 1» Владимиру Соловьеву) сказал , что прозвучавшие из уст Лукашенко на заседании Высшего госсовета заявления свидетельствуют о признании официальным Минском Крыма как территории России.

На вопрос ведущего эфира Романа Голованова: «Это все-таки признание Крыма?» — Савиных ответил: «Вне всякого сомнения».

«И де-факто, и де-юре Крым давно был признан белорусской стороной российским, — заявил он. — Единственное, чего не было, — не было какого-то политического заявления, чтобы формализовать это, ну, скажем так, для российского медийного пространства. Тем не менее несколько раз и заявление президента было о том, что это политическая реальность. Сегодня это недвусмысленно было объявлено. И для нас Крым, как и, скажем так, месяц назад, был неотъемлемой частью Российской Федерации».

Ранее Лукашенко отрицал возможность признания Крыма территорией России, ссылаясь на тот же Будапештский меморандум. В частности, во время «Большого разговора с президентом» 1 марта 2019 года он подчеркнул, что в 1995 году был одним из подписантов упомянутых международных соглашений. «Крым официально в моем присутствии был признан территорией Украины, — отметил Лукашенко. — И я подписал этот документ. Что вы от меня сегодня хотите?»

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