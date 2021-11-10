Председатель Еврокомиссии обсудила миграционный кризис на границе ЕС и Беларуси с президентом США Байденом

Миграционный кризис на границе Евросоюза с Беларусью обсудила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен с президентом США Джо Байденом в ходе визита в Вашингтон 10 ноября.

«У меня была продуктивная встреча с президентом США в Белом доме. Мы затронули ряд вопросов, в том числе ситуацию на границе с Беларусью. Это гибридная атака. Не миграционный кризис. Начиная со следующей недели мы быстро расширим свои санкции против Беларуси», — написала фон дер Ляйен в «Твиттере».

Детали обсуждения глава Еврокомиссии раскрыла на пресс-конференции по итогам встречи с Байденом. По ее словам, ситуация на границе не является проблемой между Польшей, Латвией, Литвой и Беларусью, это «вызов всему Европейскому союзу».

«И это не миграционный кризис, а попытка авторитарного режима дестабилизировать своих демократических соседей, — заявила она. — Это не удастся, мы знаем схемы. Мы привыкли к подобному — попытки повлиять на наши демократические выборы, кибератаки, дезинформация. Теперь мы имеем гибридную атаку с использованием мигрантов на границе ЕС и Беларуси. И мы должны защитить наши демократии от подобной циничной геополитической демонстрации силы».

Фон дер Ляйен отметила, что они с Байденом «договорились координировать работу со странами происхождения [мигрантов], чтобы они заботились о своих гражданах и те не попали в ловушку режима Лукашенко». «Мы договорились, что рассмотрим возможность применения санкций к тем авиакомпаниям, которые содействуют перевозке людей по направлению Минска, а затем к границе ЕС и Беларуси, — сказала она. — Мы договорились работать над этим. И, наконец, важно, чтобы агентства ООН имели доступ в Беларусь к мигрантам в той очень и очень сложной ситуации, в которой находятся эти ни в чем не повинные люди».

«Мы расширим свои санкции против Беларуси. Очень быстро в начале следующей недели санкции против Беларуси будут расширены. Насколько мне известно, Соединенные Штаты подготовили санкции, которые вступят в силу в начале декабря. Европейские санкции будут направлены не только на физических, но и на юридические лица. Поэтому важно, чтобы режим Лукашенко понимал, что его поведение имеет свою цену», — заявила председатель Еврокомиссии.

«Мы очень тесно сотрудничаем с Литвой, Латвией и Польшей. Очень важно совместно выработать санкции против Беларуси. Важно разговаривать со странами происхождения мигрантов. Мы работаем над санкциями против авиакомпаний, вовлеченных в контрабандную деятельность в направлении границы ЕС — Беларусь. И мы в разных формах поддерживаем — особенно Латвию, Литву, Польшу — например, с помощью Frontex (агентство ЕС по безопасности внешних границ. —ред.), электронного наблюдения на границе», — отметила фон дер Ляйен.

По словам главы Еврокомиссии, она обстоятельно говорила с премьер-министрами трех стран и специально интересовалась, нужна ли дополнительная помощь.