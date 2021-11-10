Конкурент Tesla привлек почти 12 млрд долларов в ходе выхода на биржу

Производитель электрокаров Rivian привлек в ходе крупнейшего первичного публичного размещения акций почти 12 млрд долларов. Около 20% компании принадлежит Amazon. Это IPO стало крупнейшим в США со времен Facebook.

Источник: techcrunch.com

По информации Bloomberg , компания продала 153 миллиона акций по цене 78 долларов за штуку, что выше верхней границы предложенного в пятницу диапазона (от 72 до 74 долларов). Размещение конкурента Tesla также стало крупнейшим со времен размещения Facebook в 2012 году и шестым в истории.

С учетом опционов капитализация Rivian составила 76,4 млрд долларов. Это сопоставимо с такими автомобильными гигантами как Ford или GM. При этом, компания остается убыточной и не отправила пользователям даже первую тысячу электромобилей.

Свои первые автомобили компания Rivian представила всего пару месяцев назад. К концу года компания планирует произвести около 1200 единиц электрокаров.

К концу 2023 года компания планирует производить на своем основном предприятии около 150 000 автомобилей.