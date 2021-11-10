Макей заявил о масштабной комплексной агрессии против Беларуси

«С течением времени ситуация для обеих наших стран, увы, проще не становится. Растет санкционный прессинг на Минск и Москву. В отношении Беларуси развязана сегодня настоящая масштабная, комплексная агрессия по различным направлениям», — заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на пресс-конференции по итогам прошедшего 10 ноября в Москве совместного заседания коллегий внешнеполитических ведомств России и Беларуси.

Источник: газета «Союз»

«И абсолютно понятно, что права человека либо другие идеалы здесь совершенно ни при чем», — считает Макей, чьи слова цитирует сайт МИД Беларуси.

«Наши страны подвергаются шквалу информационных атак, — полагает чиновник. — Огромные деньги направляются на изменение сознания наших людей, в первую очередь молодежи. Постправда, потоки фальши, внушение ложных ценностей — все это работает практически как оружие массового поражения».

«В этой связи мы продолжим совместную проактивную работу на международных площадках по информационной безопасности, продвижению правды и противодействию попыткам фальсификации истории», — заявил министр.

От себя и от имени российского коллеги Сергея Лаврова Макей выразил «озабоченность относительно продолжающегося безосновательного наращивания военной мощи НАТО на границах Союзного государства». «Пока, к сожалению, западные партнеры предпочитают нас не слышать», — посетовал он.