Макей назвал инициированную австрийскими властями конференцию по Беларуси бессмысленной затеей

«Абсолютно пустой и бессмысленной затеей» назвал министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей международную конференцию по ситуации в стране, инициированную властями Австрии. Мероприятие запланировано 22 ноября в Вене.

ЦДа, мы знаем об этой инициативе. Ей сейчас в различных СМИ, на различных площадках пытаются придать некий флер значимости, важности, утверждая, что она, мол, поможет разрешить ситуацию, сложившуюся вокруг Беларуси», — отметил Макей на пресс-конференции по итогам прошедшего 10 ноября в Москве совместного заседания коллегий внешнеполитических ведомств России и Беларуси. Об этом передает БелаПАН на основании стенограммы, опубликованной на сайте МИД Беларуси.

«По инициативе представителей австрийской стороны и лично господина Шалленберга (Александер Шалленберг, канцлер Австрии. — ред.) мы обсуждали этот вопрос, в том числе и лично с господином Шалленбергом. Они настойчиво упрашивали представителей белорусских властей принять участие в этой конференции. С учетом замысла, изложенного нам, я вижу, что это абсолютно пустая и бессмысленная затея», — заявил Макей.

«Речь идет о некоем восстановлении, реконструкции Беларуси, как будто Беларусь — это страна, лежащая в руинах, где экономика полностью разрушена и так далее и тому подобное», — выразил недоумение чиновник.

По его мнению, ситуация выглядит совершенно по-иному. «Несмотря на санкции, экономика развивается, валовой внутренний продукт растет. Убежден, что, несмотря на будущие санкции, мы обеспечим нормальное развитие государства и общества. Поэтому конференция в том виде, как ее задумали организаторы — я так понимаю, она организуется по инициативе руководства Австрии, — является абсолютно бесплодной и бессмысленной затеей», — повторил Макей.

«Более того, — продолжил он, — мы рассматриваем ее как абсолютно недружественный шаг по отношению к Беларуси. Никто из официальных лиц белоруской стороны в ней участия принимать не будет. Пусть для галочки они проведут это мероприятие, обсуждая в который раз с известными беглыми оппонентами власти, скажем, перспективы изменения власти в Беларуси, не имея на то ни малейших сил, ни способностей».

Анонсируя в октябре конференцию по Беларуси, Александер Шалленберг назвал «циничной» политику Александра Лукашенко по отношению к мигрантам. «Лица, ответственные за использование мигрантов против Европейского союза, должны быть подвергнуты санкциям. Поддерживаю это», — сказал он. В то же время, продолжил канцлер, в отношении Беларуси нужно использовать не только язык санкций. «Мы должны поддерживать минимальный диалог, в частности с гражданским обществом. Австрия прилагает для этого особые усилия», — заявил Шалленберг. По его словам, конференция организуется именно с этой целью. «Мы должны четко сказать себе: это — европейская тема. И внутри Европы мы должны не только говорить языком санкций», — повторил глава австрийского правительства.