Жительницу Фаниполя осудили за оскорбление помощницы прокурора Алины Касьянчик

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В суде Минского района вынесли приговор в два года «домашней химии» 42-летней жительнице города Фаниполь Анастасии Барановой, которая обвинялась в оскорблении помощницы прокурора Фрунзенского района Минска Алины Касьянчик. Женщине присудили два года «домашней химии».

Как сообщают правозащитники, Анастасия Баранова была задержана на трое суток в августе 2021 года за комментарий в отношении Алины Касьянчик в одном из телеграм-каналов. В комментарии была фраза: «Как земля носит такую гниду».

Обвиняемая рассказала, что зашла в телеграм-канал во время обеденного перерыва, увидела информацию, что одна гражданка подала на другую гражданку в суд по поводу непродления договора аренды.

В итоге Анастасию Баранову осудили на два года «домашней химии». Потерпевшей на суде не было.

В июне к двум годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение была приговорена жительница Минска Ольга Синелёва. Ее обвинили по статье 190 УК Беларуси (Нарушение равноправия граждан) из-за того, что она расторгла договор аренды квартиры с Касьянчик и попросила ту подыскать себе другое жилье.

Алина Касьянчик поддерживала обвинение по делу журналисток «Белсата» Екатерины Андреевой и Дарьи Чульцовой, которые получили по два года колонии за стрим с «Площади перемен», а также по делу о надписях «Не забудем» у места гибели Александра Тарайковского.
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Тэги: домашняя химия оскорбление Персона: Алина Касьянчик Анастасия Баранова Город: Фаниполь

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