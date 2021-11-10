Возле посольства Беларуси в Киеве прошла акция протеста

/ Новости Украины
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Участники акции выступали против политики Лукашенко в отношении кризиса с мигрантами на границе с Польшей.

В Киеве возле посольства Беларуси прошла акция против политики Лукашенко в отношении миграционного кризиса на границе с Польшей, сообщает LB.ua. Участники акции выступают против политики Лукашенко в отношении кризиса с мигрантами на границе с Польшей.

Собравшиеся держат в руках плакаты с надписями: «Политрук хуже врага» и тому подобными. Протестующие заявляют, что «сегодня под ударом оказалась Польша, завтра это может повториться с Украиной».

Ранее представитель фракции Социал-демократической партии в Бундестаге Нильс Шмид предложил в качестве решения миграционного кризиса обратиться за помощью к третьей стране, такой как Украина.

 

 

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Тэги: Беларусь-Украина акция протеста Город: Киев

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