Инфляция в Беларуси с начала года составила 8,5%

Потребительские цены в Беларуси в октябре 2021 года по сравнению с сентябрем выросли на 0,9%, по сравнению с декабрем 2020-го — на 8,5%, сообщил Национальный статистический комитет. В годовом измерении инфляция в октябре составила 10,5% (в сентябре — 10,3%).

В октябре по отношению к сентябрю цены на продовольственные товары выросли на 1,4% (с начала года — на 9,3%, за последние 12 месяцев — на 12,1%), на непродовольственные — на 0,6% (9,1 и 10%), на услуги — на 0,4% (6,3 и 8,6%).

Для сравнения: потребительские цены в октябре 2020 года по сравнению с сентябрем выросли на 0,6%, к уровню декабря 2019-го — на 5,4% (в годовом измерении инфляция составила 6,2%), а в целом за 2020 год инфляция достигла 7,4% при официальном прогнозе 5%. В 2021 году власти прогнозировали инфляцию также не выше 5%.

Евразийский банк развития в еженедельном обзоре экономик стран ЕАЭС прогнозирует годовую инфляцию в Беларуси на уровне 10% и повышение ставки рефинансирования до этого значения.

«На росте потребительских цен, скорее всего, продолжает сказываться перенос возросших издержек производителей, а также высокие инфляционные ожидания. ЕАБР сохраняет прогноз нахождения годовой инфляции выше 9% вплоть до ноября включительно и ее замедления до 8,7% в декабре», — говорится в обзоре.

При этом снижение урожайности зерновых культур на 16% по сравнению с предыдущим годом, по мнению специалистов банка, является одним из инфляционных рисков.

Национальный банк Беларуси ожидает, что к концу 2022 года годовая инфляция снизится до 6%. В текущем году регулятор прогнозирует прирост цен на уровне 9%.