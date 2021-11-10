Ольгу Горбунову задержали по подозрению в руководстве женскими маршами

По подозрению в руководстве прошлогодними женскими маршами задержана 40-летний менеджер общественного объединения «Радислава» Ольга Горбунова, следует из сообщения пресс-службы МВД.

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«Женщина работает менеджером в общественном объединении для лиц, пострадавших от домашнего насилия. В августе и сентябре прошлого года она руководила так называемыми женскими маршами в столице. При этом сама выходила на проезжую часть, перекрывая дорожный трафик», — утверждается в пресс-релизе.

Горбунова «признана подозреваемой по уголовному делу, возбужденному за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них». Она «проверяется на причастность к иным преступлениям протестной направленности, в том числе с использованием служебного положения».

В короткой милицейской видеозаписи Горбунова отрицает свое участие в массовых беспорядках.

ОО «Радислава» создано в 2002 году «женщинами, пострадавшими от насилия, для оказания помощи другим женщинам, попавшим в такую же ситуацию». Горбунова руководила объединением в 2006—2016 годах.