В Беларуси зарегистрировали 1989 новых случаев COVID-19, умерло 16 человек

За минувшие сутки в Беларуси официально зарегистрировано 1989 новых случаев COVID-19, сообщила 10 ноября пресс-служба Министерства здравоохранения.

Фото: Минздрав

Умерло 16 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией, выписано 2888 человек.

9 ноября Минздрав зарегистрировал 1905 новых случаев коронавируса, 8 ноября — 1887, 7 ноября — 1912, 6 ноября — 1993, 5-го — 1991, 4-го— 1998, 3-го — 1996. Суточный рекорд заболеваемости отмечен 21 октября — 2097.

С начала пандемии в стране зарегистрировано 619 708 человек с положительным тестом на COVID-19, выздоровело 596 590 пациентов с ранее подтвержденным коронавирусом. Отмечается, что за весь период распространения COVID-19 в стране умерло 4789 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 46 495 тестов на коронавирус, в шесть раз больше, чем днем ранее (7465). Всего проведен 9 921 361 тест.

На 10 ноября 3 млн 95 тыс. человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, полный курс вакцинации прошли 2 млн 392 тыс.

Также Минздрав сообщил, что в связи с улучшением эпидситуации в Минской области начато поэтапное сокращение коечного фонда, перепрофилированного для пациентов с COVID-19. В частности, за первые дни ноября вернулись в обычный режим для оказания плановой специализированной помощи 395 коек, из них 335 коек в центральных районных больницах — в Столбцах, Мяделе, Смолевичах, Молодечно, Червене, Вилейке, Солигорске, Клецке, а также в Жодинской городской больнице; 60 коек — в детской областной больнице.