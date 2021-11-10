Мининформ заявляет о готовности содействовать польским журналистам в освещении миграционного кризиса с белорусской стороны границы

Министерство информации Беларуси «готово оказать содействие в приглашении сотрудников польских СМИ для работы на белорусской стороне границы». Соответствующее заявление ведомство опубликовало на своем сайте.

Совместно с Министерством иностранных дел Мининформ прорабатывает «вариант оперативной аккредитации и прибытия представителей ряда польских медиа», передает БелаПАН.

«Полагаем, что подобные шаги будут способствовать объективной и всесторонней подаче информации из зоны массового нахождения беженцев и воспрепятствуют распространению откровенной дезинформации», — заявили в Мининформе.

Ведомство выразило возмущение фактом «запрета польской стороной на работу представителей медиа в приграничной зоне». По мнению представителей Мининформа, это «является грубым нарушением права журналистов на осуществление своей профессиональной деятельности».

8 ноября в районе пункта пропуска «Кузница Белостокская» (с белорусской стороны — «Брузги») была совершена попытка массового проникновения на территорию Польши нелегальных мигрантов, предположительно из Иракского Курдистана, через заграждение из колючей проволоки. Мигранты разбили лагерь вдоль линии границы с белорусской стороны.