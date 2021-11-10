Минобороны: воздушную границу Беларуси будут патрулировать российские бомбардировщики

Вооруженные силы Беларуси нарастили состав дежурных сил противовоздушной обороны вдоль границы на западном и северо-западном направлении, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

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Отмечается, что по решению белорусского военного ведомства, согласованного с руководством Минобороны РФ, 10 ноября «отработаны практические вопросы взаимодействия в воздухе сил и средств, входящих в комплект Единой региональной системы противовоздушной обороны вооруженных сил Беларуси и России».

«Отработано практическое взаимодействие в воздухе истребительной авиации, входящей в комплект единой системы войск противовоздушной обороны, — говорится в сообщении. — Выполнены задачи патрулирования государственной границы в воздушном пространстве Республики Беларусь с привлечением двух самолетов ТУ-22М3 воздушно-космических сил России. Отработано взаимодействие с наземными пунктами управления. Самолеты ТУ-22М3 в расчетное время совершили посадку на аэродроме, базирующемся на территории России».

«Если ранее такие полеты стратегической бомбардировочной авиации носили цикличный характер, то с сегодняшнего дня они будут выполняться на регулярной основе. Это меры адекватного реагирования на складывающуюся обстановку как в воздухе, так и на земле», — отметили в Минобороны Беларуси.

Из-за обострения миграционного кризиса на польско-белорусской границе Польша значительно увеличила присутствие своего военного контингента на восточных рубежах страны. Министр национальной обороны Мариуш Блащак в утреннем эфире «Польского радио» 10 ноября сообщил, что сейчас помимо сотрудников пограничной службы и полиции на границе находятся 15 тыс. военнослужащих польской армии, и их численность при необходимости может быть увеличена.

Следует отметить, что Министерство обороны Беларуси уже несколько раз предъявило польским коллегам претензии в связи с существенным увеличением воинского контингента на границе без уведомления белорусской стороны и приглашения наблюдателей.