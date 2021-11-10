Власти привлекли в доход бюджета сверх плана более 1,1 млрд рублей

По данным Министерства по налогам и сборам, за девять месяцев 2021 года налоговыми органами обеспечено поступление в доход консолидированного бюджета 23 млрд 714,6 млн рублей, что составляет 105,1% плановых назначений текущего периода (сверх плана поступило 1 млрд 149,7 млн рублей). В том числе в республиканский бюджет поступило 9 млрд 772,7 млн рублей (108,4%), в местные бюджеты — 13 млрд 941,8 млн рублей (102,9%).

Темп роста доходов консолидированного бюджета к соответствующему периоду 2020 года в сопоставимых ценах составил 105,7%: республиканского бюджета — 110,7%, местных бюджетов — 102,5%.

В разрезе доходных источников поступление платежей характеризуется следующими показателями: по налогу на добавленную стоимость план выполнен на 102,5% (6 млрд 771,6 млн рублей, в том числе сверх плана поступило 166,5 млн рублей). Поступления налога в сопоставимых ценах превысили уровень соответствующего периода прошлого года на 106,7 млн рублей.

По подоходному налогу план выполнен на 100,5% (5 млрд 760,2 млн рублей, в том числе сверх плана — 28,5 млн рублей), удельный вес — 24,3%.

По налогу на прибыль — на 122,6% (2 млрд 956,9 млн рублей, в том числе сверх плана — 545,6 млн рублей), удельный вес — 12,5%.

По акцизам — на 101% (2 млрд 556,7 млн рублей, в том числе сверх плана — 26,4 млн рублей), удельный вес — 10,8%.

Выполнение плана по дивидендам по акциям и доходам от других форм участия в капитале составило 127,8% (1 млрд 60,7 млн рублей, в том числе сверх плана — 230,6 млн рублей), удельный вес — 4,5%.

По налогу на недвижимость — 101,2% (770,6 млн рублей, в том числе сверх плана — 9,1 млн рублей).

По налогу при упрощенной системе налогообложения — 100,4% (631,3 млн рублей, в том числе сверх плана — 2,4 млн рублей), удельный вес — 2,7%.

По налогу за добычу (изъятие) природных ресурсов — 104,1% (604,1 млн рублей, в том числе сверх плана — 23,8 млн рублей), удельный вес — 2,5%.

По земельному налогу — 100,9% (317,9 млн рублей, в том числе сверх плана — 2,7 млн рублей), удельный вес — 1,3%.

По налогу на доходы — 101,8% (292,6 млн рублей, в том числе сверх плана — 5,3 млн рублей), удельный вес — 1,2%.

По единому налогу с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц — 101,7% (94 млн рублей, в том числе сверх плана — 1,6 млн рублей), удельный вес — 0,4%.

В общей сумме поступлений наибольший удельный вес занимают платежи организаций — 95,3%.

Организациями государственного сектора экономики в бюджет уплачено 10 млрд 23,7 млн рублей (удельный вес — 42,3%), негосударственного сектора экономики — 12 млрд 587,7 млн рублей (53,1%).

От субъектов малого и среднего бизнеса поступило 8 млрд 290,8 млн рублей, темп роста в сопоставимых ценах составил 104,4%, удельный вес в доходах бюджета — 35%.

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