Белорусский Красный Крест передал «гуманитарку»  мигрантам

Сотрудники Белорусского общества Красного Креста выдали гуманитарную помощь мигрантам, находящимся в лагере на белорусско-польской границе.

Как сообщили в БОКК, передача гуманитарных наборов проходила до позднего вечера 9 ноября и продолжается сегодня.

Всего запланировано передать 5.300 литров питьевой воды, 1,5 тонны мясной продукции, 500 кг говяжьей тушенки, 1.000 хлебобулочных изделий, 1.200 единиц кондитерских изделий, 200 кг яблок, 100 продуктовых наборов, 1.000 единиц одежды и носков, 51 шерстяное одеяло.

Как отметили в Красном кресте, помощь в организации гуманитарной поддержки мигрантам оказали представители Совета Республики, Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, Международная организация по миграции (МОМ), Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев, Афганская община в Беларуси, а также предприятия пищевой и легкой промышленности Гродненской области.

«Белорусский Красный Крест тесно взаимодействует с государственными органами и международными организациями для координации сил и дальнейшей оперативной помощи тем, кто в ней нуждается», — говорится в сообщении БОКК.

Организация также объявила благотворительную кампанию по сбору средств для помощи мигрантам — варианты оплаты описаны на сайте БОКК. Через Гродненскую городскую организацию (Гродно, ул. Карбышева, 24) можно передать мигрантам теплые детские вещи, одеяла, предметы гигиены.

8 ноября в районе пункта пропуска «Кузница Белостокская» (с белорусской стороны — «Брузги») была совершена попытка массового проникновения на территорию Польши нелегальных мигрантов, предположительно из Иракского Курдистана, через заграждение из колючей проволоки. Мигранты разбили лагерь вдоль линии границы с белорусской стороны.

9 ноября Госпогранкомитет Беларуси сообщил, что «физическое и моральное состояние людей крайне тяжелое и подавленное»: «Не хватает воды и еды. На территории лагеря нет минимальных условий для ежедневных гигиенических процедур. Ситуация осложняется наличием среди беженцев значительного числа беременных женщин и грудных детей, которые вынуждены ночевать на земле при температурах близких к нулю».

Отвечая на вопрос, будет ли белорусская сторона оказывать гуманитарную помощь мигрантам в лагере, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский заявил БелаПАН, что «все вопросы, связанные с оказанием какой-либо помощи, будут решаться в оперативном порядке».

Из-за увеличения потоков нелегальной миграции с белорусской территории Литва объявила режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша ввели чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью.

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