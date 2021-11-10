Литва заявила, что имеются все доказательства сознательной организации Беларусью миграционного кризиса на границах ЕС

По словам вице-министра иностранных дел Литвы Мантаса Адоменасала, имеются все доказательства сознательной организации Беларусью миграционного кризиса на границах ЕС.

«У нас есть все доказательства, что эти люди [нелегальные мигранты] заманиваются в Беларусь, им обещают легкий доступ к ЕС, а потом их выталкивают на польскую или литовскую границу», заметил он в комментарии для «Эхо Москвы».

Дипломат считает, что режим Лукашенко, в первую очередь, начал выдавать визы, обходя свои же собственные законы в аэропорту.

«В законах намечалось, что можно выдавать только в консульствах и посольствах. В минском аэропорту, есть документация, им выдавали визы, в аэропорту туристические визы. Потом их привозят к польской или литовской границе, опять же силовики белорусского режима их — эти курды, которые сейчас появились у польской границы, у них были намерения идти к пункту пересечения границы, а их направили в сторону от дороги, чтобы они пытались перейти границу там, где нет переходного пункта», — заявил Адоменасал.

Из-за увеличения потоков нелегальной миграции с белорусской территории Литва объявила режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша ввели чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью.

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