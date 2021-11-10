Биржа: рубль подрос к доллару и евро

Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже в среду, 10 ноября, завершились ростом белорусского рубля к американской и европейской валютам.

Евро потерял 0,017 пункта — 2,8177 белорусского рубля, а доллар 0,0083 пункта — 2,435 белорусского рубля.

В свою очередь, российский рубль укрепился на 0,0165 пункта — 3,4472 белорусского рубля за 100 российских.

Отметим, что биржевой курс доллара по итогам октября упал на 3,62%, а с начала года «зеленый» утратил почти 6,1%.

Напомним, на минувшей рабочей неделе (1-5 ноября) на БВФБ четыре из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by , продемонстрировали рост .

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