Украина готовится к возможным провокациям с использованием мигрантов со стороны Беларуси

На украинско-белорусской границе в настоящее время усиливаются меры для того, чтобы в случае необходимости сдержать поток мигрантов, заявил в комментарии «РБК-Украина» первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин.

«Принимаются меры по инженерному обустройству участка государственной границы Украины с Беларусью, — пояснил он. — Органы охраны государственной границы Украины усилятся личным составом, техникой и специальными средствами, в том числе беспилотниками и служебными собаками».

По словам первого замглавы МВД, ситуация на границе «полностью контролируется». «Соседи должны осознавать, что украинские границы подготовлены к подобным провокациям. Уже просчитаны вероятные направления, по которым могут добраться до Украины мигранты», — подчеркнул Енин.

8 ноября в районе пункта пропуска «Кузница Белостокская» (с белорусской стороны — «Брузги») была совершена попытка массового проникновения на территорию Польши нелегальных мигрантов, предположительно из Иракского Курдистана, через заграждение из колючей проволоки. На ночь мигранты разбили лагерь вдоль линии границы с белорусской стороны. У границы они оставались и в следующий день.

В утреннем эфире Польского радио 10 ноября министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что «если два дня назад была одна большая группа [мигрантов], сосредоточенная возле «Кузницы Белостокской», и была [одна] попытка пересечь границу, то теперь мы имеем дело с более мелкими, но многочисленными группами, которые атакуют польскую границу одновременно в нескольких местах».

Из-за ситуации на польско-белорусской границе сейм Литвы одобрил предложение правительства о введении с полуночи 10 ноября чрезвычайного положения на границе с Беларусью. Чрезвычайное положение вводится на месяц на участке границы и на территории, которая удалена от границы на пять километров вглубь страны, а также в местах расселения мигрантов в Кибартае, Мядининкае, Пабраде, Рукле и Вильнюсе.

Из-за увеличения потоков нелегальной миграции с белорусской территории Литва объявила режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша ввели чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью.

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