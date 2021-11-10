Нацбанк: за девять месяцев внешнеторговый оборот товарами и услугами вырос почти на треть

По данным Нацбанка, в январе—сентябре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года внешнеторговый оборот товарами и услугами вырос на 31% и составил 67 млрд 100,7 млн долларов, в том числе экспорт — 34 млрд 919,5 млн (+32,3%), импорт — 32 млрд 181,2 млн (+29,6%). Положительное сальдо составило 2 млрд 738,3 млн долларов (+74,8%).

Внешнеторговый оборот товаров за девять месяцев вырос на 33,6% до 55 млрд 437,5 млн долларов, в том числе экспорт — на 36,3% до 27 млрд 413,6 млн, импорт — на 31% до 28 млрд 23,9 млн долларов. Отрицательное сальдо составило 610,3 млн против минус 1 млрд 279,5 млн в январе—сентябре 2020 года.

Внешнеторговый оборот услуг вырос на 20% и достиг 11 млрд 663,2 млн долларов, экспорт составил 7 млрд 505,9 млн (+19,5%), импорт — 4 млрд 157,3 млн (+21%). Сальдо сложилось положительное в 3 млрд 348,6 млн (+17,7%).

Как ранее отмечал в комментарии БелаПАН экономист Ярослав Романчук, в структуре внешней торговли не происходит изменений. «Основой служат сырьевые и полусырьевые товары (нефтепродукты, продукция химической отрасли, калийные удобрения, металлы). Поэтому сейчас наблюдается рост экспорта на треть в условиях высокого внешнего спроса», — подчеркнул эксперт.

По его словам, этот тренд «имеет зеркальное отражение и на взаимоотношениях с Россией, поскольку это импорт сырья и энергетических товаров». «Хорошо продавать в Россию в условиях ужесточения конкуренции белорусские власти не могут, поэтому остается стандартный набор операций: мы оттуда завозим ресурсы, туда продаем гораздо меньше, поэтому и отрицательное сальдо», — сказал Романчук.

Он полагает, что «в следующем году ситуация будет радикально другой, в связи с вступлением в полную силу секторальных санкций она ухудшится».

«Но пока ситуация такая и в ней нет признаков жесткой угрозы. В условиях санкций мы сильно снизим закупку сырья в России, потому что не сможем нефтепродукты поставлять в Евросоюз. С другой стороны, мы видим, что с Россией не особо получается договариваться. Тут вопрос, будет ли Россия в таком режиме работать, не имея симметричных дивидендов в виде 28 союзных программ, контроля над системными отраслями белорусской экономики и белорусской властью», — резюмировал эксперт.