СК возбудил уголовное дело в отношении участников «мобилизационного плана «Перамога»

Следственный комитет по материалам ГУБОПиК возбудил «уголовное дело по факту создания, руководства и участия в экстремистском формировании — так называемый «мобилизационный план «Перамога», сообщается в телеграм-канале ведомства.

«Создавшие указанное экстремистское объединение лица, в том числе находящаяся за пределами Республики Беларусь экстремистская группа предателей страны, именующих себя BYPOL, подлежат привлечению к уголовной ответственности за создание экстремистского формирования и участие в нем (ч.ч. 1, 2 ст. 361-1 Уголовного кодекса Беларуси) в порядке, установленном законодательством и международно-правовыми актами», — говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что «вошедшие и состоящие после 08.11.2021 в качестве участников члены формирования «план Перамога», в том числе оставившие в чат-боте одноименного телеграм-канала свои данные для выполнения по указанию зарубежных штабов экстремистских деяний на территории Беларуси, будут привлекаться к ответственности за вхождение в состав экстремистского формирования в целях совершения преступления экстремистской направленности (ч. 3 ст. 361-1 УК Беларуси)». Санкция статьи предусматривает наказание до шести лет лишения свободы.