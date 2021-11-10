Евро сильно падает на открытии торгов 10 ноября

/ Экономика
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Европейская валюта существенно сдает позиции на открытии торгов на БВФБ 10 ноября.

Евро падает на 0,0115 пункта — 2,8232 белорусского пункта.

Доллар утрачивает 0,007 пункта — 2,4363 белорусского рубля.

Российский рубль растет на 0,016 пункта — 3,4467 белорусского рубля за 100 российских.

Отметим, что биржевой курс доллара по итогам октября упал на 3,62%, а с начала года «зеленый» утратил почти 6,1%.

Напомним, на минувшей рабочей неделе (1-5 ноября) на БВФБ четыре из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.byпродемонстрировали рост.

 

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Тэги: курсы валют

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