Евро сильно падает на открытии торгов 10 ноября
Европейская валюта существенно сдает позиции на открытии торгов на БВФБ 10 ноября.
Евро падает на 0,0115 пункта — 2,8232 белорусского пункта.
Доллар утрачивает 0,007 пункта — 2,4363 белорусского рубля.
Российский рубль растет на 0,016 пункта — 3,4467 белорусского рубля за 100 российских.
Отметим, что биржевой курс доллара по итогам октября
Напомним, на минувшей рабочей неделе (1-5 ноября) на БВФБ четыре из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают
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