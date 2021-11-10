Три человека погибли в огне

Три человека погибло на пожарах в Беларуси за минувшие дежурные сутки, сообщили в МЧС.

Как отметили в ведомстве 9 ноября:

в 13:17 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Фащевка (Шкловский район) — погиб 61-летний мужчина;

в 16:41 стало известно о пожаре в Минске (на улице Карастояновой, 27) — погибла 33-летняя женщина.

10 ноября в 02:55 на пульт в дежурную часть поступила информация о пожаре в деревне Зябровка (Гомельский район) — погиб 45-летний мужчина.