МАРТ впервые с 2012 года увеличил тарифы на аэропортовые и аэронавигационные услуги для юрлиц

Министерство антимонопольного регулирования и торговли увеличило тарифы на аэропортовые и аэронавигационные услуги, оказываемые юридическим лицам, сообщила пресс-служба ведомства.

Такое решение содержится в постановлении МАРТ № 72 от 1 ноября, опубликованном сегодня на Национальном правовом интернет-портале.

«Тарифы на аэропортовые и аэронавигационные услуги увеличены впервые с 2012 года в целях снижения убыточности их оказания», — отметила пресс-служба.

Определены тарифы на следующие услуги: обеспечение взлета и посадки воздушного судна — 5,66 рубля за тонну максимальной взлетной массы; обеспечение авиационной безопасности в зоне аэропорта — 1,75 рубля за тонну максимальной взлетной массы и 2,11 рубля за человека; сверхнормативная стоянка воздушного судна на перроне — 0,566 рубля за тонну максимальной взлетной массы; пользование аэровокзалом пассажиром — 1,63 рубля за человека; обслуживание убывающего пассажира — 4,32 рубля за человека; обеспечение авиационными горюче-смазочными материалами — 20,8 рубля за тонну; аэронавигационное обслуживание воздушных судов в районе аэродрома — 2,16 рубля за тонну максимальной взлетной массы; аэронавигационное обслуживание воздушных судов в воздушном пространстве Республики Беларусь — 17,76 рубля за 100 км ортодромического расстояния с учетом коэффициента веса.

Помимо этого, документ предусматривает внесение на основе практики применения изменений технического характера в инструкцию о порядке установления и применения тарифов на услуги аэропортов и аэронавигационные услуги, а также изменение коэффициентов перевода, применяемых при оплате зарубежными авиакомпаниями услуг в иностранной валюте.

Услуги по установленным постановлением МАРТ № 72 тарифам будут оказывать РУП «Национальный аэропорт Минск» и РУП «Белаэронавигация» юридическим лицам, осуществляющим перевозки воздушным транспортом.

Документ вступает в силу 11 ноября.