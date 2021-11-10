Великобритания назвала миграционный кризис отвратительной попыткой нанести ущерб Евросоюзу

«Великобритания солидарна с Польшей: миграционный кризис, созданный режимом Лукашенко, — последнее из серии отвратительных попыток нанести ущерб нашим европейским партнерам», — заявила министр по делам Европы и Америки Министерства иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании Уэнди Мортон.
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«Мы ввели последовательные санкции и продолжим требовать от режима ответственности», — написала Мортон в «Твиттере».
В марте Лондон поддержал Варшаву в дипломатическом конфликте с Минском, возникшем из-за участия представителя польского генкосульства в Бресте в мероприятии по случаю «дня проклятых солдат». Тогда стороны взаимно выслали дипломатов. Действия белорусских властей Мортон назвала «очередной трусливой атака на тех, кто просто выполнял свою работу».
Во время выступлений на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке 21 сентября президенты Польши Анджей Дуда, Литвы Гитанас Науседа и Латвии Эгилс Левитс возложили ответственность за ситуацию с нелегальными мигрантами на восточных границах ЕС на власти Беларуси. Они осудили практику использования иностранных граждан в уязвимом положении для проведения «гибридной атаки» и призвали страны ООН сообща решать миграционные проблемы.
По мнению главы движения «Открытая Россия» Михаила Ходорковского, в создании миграционного кризиса в Литве белорусские власти действуют несамостоятельно и стремятся оказать услугу Кремлю.
Из-за увеличения потоков нелегальной миграции с белорусской территории Литва объявила режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша ввели чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью.