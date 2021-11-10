Великобритания назвала миграционный кризис отвратительной попыткой нанести ущерб Евросоюзу

«Великобритания солидарна с Польшей: миграционный кризис, созданный режимом Лукашенко, — последнее из серии отвратительных попыток нанести ущерб нашим европейским партнерам», — заявила министр по делам Европы и Америки Министерства иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании Уэнди Мортон.

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«Мы ввели последовательные санкции и продолжим требовать от режима ответственности», — написала Мортон в «Твиттере».

В марте Лондон поддержал Варшаву в дипломатическом конфликте с Минском, возникшем из-за участия представителя польского генкосульства в Бресте в мероприятии по случаю «дня проклятых солдат». Тогда стороны взаимно выслали дипломатов. Действия белорусских властей Мортон назвала «очередной трусливой атака на тех, кто просто выполнял свою работу».

Александр Лукашенко на встрече с генеральным прокурором РФ Игорем Красновым, который находился в Минске с рабочим визитом 28 октября, заявил, что вдоль западных границ Беларуси продолжается милитаризация.

Во время выступлений на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке 21 сентября президенты Польши Анджей Дуда, Литвы Гитанас Науседа и Латвии Эгилс Левитс возложили ответственность за ситуацию с нелегальными мигрантами на восточных границах ЕС на власти Беларуси. Они осудили практику использования иностранных граждан в уязвимом положении для проведения «гибридной атаки» и призвали страны ООН сообща решать миграционные проблемы.

По мнению главы движения «Открытая Россия» Михаила Ходорковского, в создании миграционного кризиса в Литве белорусские власти действуют несамостоятельно и стремятся оказать услугу Кремлю.

9 сентября на пресс-конференции по итогам встречи с Лукашенко президент РФ Владимир Путин заявил , что проблема с мигрантами на границах Беларуси и стран ЕС России не касается, и призвал западных лидеров напрямую общаться с белорусскими властями.

Белорусские власти категорически отвергают все обвинения в свой адрес, перекладывая вину за происходящее на коллективный Запад.

Из-за увеличения потоков нелегальной миграции с белорусской территории Литва объявила режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша ввели чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью.

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