Вице-канцлер Германии Шольц и Тихановская обсудили «тяжелую ситуацию в Беларуси»

Вице-канцлер Германии, министр финансов Олаф Шольц вечером 9 ноября встретился со Светланой Тихановской и обсудил с ней «тяжелую ситуацию в Беларуси», сообщила пресс-служба Минфина ФРГ.

Фото пресс-службы Светланы Тихановской

Кроме того, стороны «говорили о борьбе Тихановской за демократию и гражданские права».

Шольц имеет наибольшие шансы стать новым канцлером после победы его Социал-демократической партии на сентябрьских парламентских выборах.

Белорусский демократический лидер прибыла в Германию с четырехдневным визитом. По информации ее пресс-службы, запланированы встречи с претендентами на пост канцлера ФРГ, министрами, лидерами партий. 11 ноября она проведет переговоры с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером. Для нового правительства, которое формируется после парламентских выборов, Тихановская передаст «предложения по восстановлению законности в Беларуси, организации переговоров и их формата, инвестиционной и образовательной программе, программе поддержки медиа и гражданского общества, плану реформ «Новая Беларусь».

Визит экс-кандидата в президенты Беларуси в Германию — уже четвертый. Ранее она встречалась с канцлером Ангелой Меркель и Олафом Шольцем (в октябре 2020 года), Франком-Вальтером Штайнмайером (в декабре 2020 года), министром иностранных дел Хайко Маасом (в октябре 2020-го).