Fitch Ratings: Платежи по госдолгу Беларуси потребуют 3,23 млрд долларов в 2022 году и 4 млрд — в 2023-м

Улучшение ситуации с золотовалютными резервами дает Беларуси хорошие позиции для обеспечения краткосрочных потребностей в фондировании в иностранной валюте, говорится в комментарии международного рейтингового агентства Fitch Ratings к очередному рейтинговому действию в отношении Беларуси.

Как отмечают аналитики агентства, международные резервные активы (золотовалютные резервы) Беларуси увеличились на 1,0 млрд долларов до 8,5 млрд долларов за первые девять месяцев года ввиду получения от МВФ специальных прав заимствования и профицита счета текущих операций, который перевесил небольшой отток депозитов, и рубль немного укрепился. На состояние счета текущих операций оказали благоприятное влияние более высокие доходы от экспорта ключевых сырьевых товаров и вялое потребление, сказывавшееся на росте импорта, и, по прогнозам Fitch, профицит составит 0,7% от ВВП в 2021 году. В 2022 и 2023 годах, по прогнозам агентства, счет текущих операций станет дефицитным ввиду снижения цен на ключевые виды экспорта, более высоких транспортных расходов и более сдержанного роста экспорта ИТ-услуг, передает БелаПАН.

По сведениям Fitch, суммарные погашения суверенного долга Беларуси в иностранной валюте в 2022 году составляют 3,23 млрд долларов. Около трети причитается России, 17% — Китаю и 11% — Евразийскому фонду стабилизации и развития (ЕФСР). Еще треть приходится на облигации на внутреннем и российском рынках, которые, как полагает Fitch, могут быть пролонгированы.

Власти ожидают еще одну программу кредитования с ЕФСР, что в сочетании с валютными доходами бюджета должно покрыть разрыв, отмечают аналитики.

«Обеспечение потребностей в фондировании в иностранной валюте в 2023 году будет более сложной задачей, поскольку погашения достигнут 4 млрд долларов, включая еврооблигации на сумму 800 млн долларов со сроком погашения в феврале. Санкции фактически препятствуют проведению эмиссий на основных международных рынках», — подчеркивается в комментарии Fitch Ratings.

По данным Министерства финансов, внешний госдолг Беларуси на 1 октября составил 18,2 млрд долларов США, уменьшившись с начала года на 0,3 млрд долларов (с учетом курсовых разниц), или на 1,8%. На погашение внешнего госдолга в январе—сентябре 2021 года направлено 1 млрд 381,3 млн долларов.

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