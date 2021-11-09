Сбитый в Полоцке пешеход скончался в больнице

Легковушка сбила пешехода в Полоцке. От полученных травм мужчина умер в больнице, сообщили в областной ГАИ.

Происшествие случилось 8 ноября, около 18:00. Предварительно установлено, что 29-летний водитель Peugeot ехал по улице Гагарина и вблизи дома № 32 сбил 57-летнего мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому переходу.

В результате ДТП пешеход получил тяжелейшие травмы и был доставлен в больницу, где через несколько часов умер.