Франция «готова рассмотреть» усиление мер против причастных к «незаконным перевозкам людей»

В конфликте с мигрантами на польско-белорусской границе Франция выступает на стороне Варшавы, следует из комментария французского внешнеполитического ведомства.

Источник: ГПК

«Мы вновь заявляем о нашей солидарности с Польшей, как ранее это было с Литвой и Латвией, в связи с недопустимым использованием белорусским режимом миграционных потоков. Этот режим содействует незаконному ввозу мигрантов, направленному на дестабилизацию Европейского союза», — говорится в комментарии.

«Именно поэтому, — подчеркивает МИД, — Франция желает обеспечить скоординированную совместную защиту наших внешних границ и готова рассмотреть возможность усиления мер против белорусского режима, лиц и организаций, причастных к незаконным перевозкам людей».

В заявлении отмечается, что вопрос новых санкций будет рассматриваться на следующем заседании Совета ЕС по иностранным делам 15 ноября.