В Витебске по горячим следам задержали насильника

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Сотрудники милиции по горячим следам задержали 34-летнего насильника в Витебске, сообщили в областном УВД.

Утром 8 ноября в милицию обратилась 55-летняя женщина. Она сообщила, что по дорогое на работу на нее напал неизвестный и совершил действия сексуального характера. По словам потерпевшей, злоумышленник набросился со спины, повалил на землю и рукой закрыл ей рот. Спустя несколько минут насильника спугнула коллега потерпевшей.

Через несколько часов сотрудники милиции задержали 34-летнего мужчину. Ранее он уже был судим за изнасилование. Выяснилось, что злоумышленник возвращался домой из ночного клуба. По дороге он приметил пострадавшую и пошел за ней, а после нападения отправился на работу.

Подозреваемого задержали. В отношении него следователи возбудили уголовное дело.
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Тэги: насилие Город: Витебск

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