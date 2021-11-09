В Витебске по горячим следам задержали насильника

Сотрудники милиции по горячим следам задержали 34-летнего насильника в Витебске, сообщили в областном УВД.

Утром 8 ноября в милицию обратилась 55-летняя женщина. Она сообщила, что по дорогое на работу на нее напал неизвестный и совершил действия сексуального характера. По словам потерпевшей, злоумышленник набросился со спины, повалил на землю и рукой закрыл ей рот. Спустя несколько минут насильника спугнула коллега потерпевшей.

Через несколько часов сотрудники милиции задержали 34-летнего мужчину. Ранее он уже был судим за изнасилование. Выяснилось, что злоумышленник возвращался домой из ночного клуба. По дороге он приметил пострадавшую и пошел за ней, а после нападения отправился на работу.

Подозреваемого задержали. В отношении него следователи возбудили уголовное дело.