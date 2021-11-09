Власти Беларуси обязаны немедленно освободить Сергея Тихановского по решению ООН

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Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям рассмотрела жалобу, поданную в защиту Сергея Тихановского, в связи с его задержанием во время предвыборного пикета 29 мая 2020 года и его предыдущим лишением свободы по уголовному делу, которое сопровождалось нарушением ряда его основных прав.

Рабочая группа пришла к следующим выводам: заключение Сергея Тихановского под стражу является произвольным, белорусские власти должны принять срочные меры по его немедленному освобождению, выплатить компенсацию за нарушение его прав и расследовать обстоятельства его произвольного заключения, уточнили белорусские правозащитники.
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Тэги: ООН-Беларусь Страна для жизни политзаключенные в Беларуси права человека в Беларуси Персона: Сергей Тихановский

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