Власти Беларуси обязаны немедленно освободить Сергея Тихановского по решению ООН

Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям рассмотрела жалобу, поданную в защиту Сергея Тихановского, в связи с его задержанием во время предвыборного пикета 29 мая 2020 года и его предыдущим лишением свободы по уголовному делу, которое сопровождалось нарушением ряда его основных прав.

Рабочая группа пришла к следующим выводам: заключение Сергея Тихановского под стражу является произвольным, белорусские власти должны принять срочные меры по его немедленному освобождению, выплатить компенсацию за нарушение его прав и расследовать обстоятельства его произвольного заключения, уточнили белорусские правозащитники.