Литва вводит чрезвычайное положение на границе с Беларусью

Сейм Литвы одобрил предложение правительства о введении с полуночи 10 ноября чрезвычайного положения на границе с Беларусью.

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Проект постановления о введении ЧП принят 122 голосами «за», один член сейма высказался против, сообщает Delfi .

Чрезвычайное положение вводится на месяц на участке границы и на территории, которая удалена от границы на пять километров вглубь страны, а также в местах расселения мигрантов в Кибартае, Мядининкае, Пабраде, Рукле и Вильнюсе.

Чрезвычайное положение вводится по предложению правительства и по представлению председателя сейма Виктории Чмилите-Нильсен. Знакомя парламентариев с постановлением, глава сейма отметила, что данная мера принята из-за критической ситуации в связи с наплывом мигрантов.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните отметила, что ЧП вводится впервые в истории Литвы после восстановления независимости. Одни ограничения будут действовать для незаконно пересекших границу мигрантов, другие — для жителей Литвы.

«Одна группа ограничений, которые применяются к людям, незаконно пересекшим границу. Самое большое ограничение связано с возможностью пользоваться средствами связи и интернетом. Если говорить о гражданах Литвы, первая группа (ограничений) — это передвижение на территорию, на которой действует ЧП, в данном случае нужно будет иметь разрешение, а в отношении людей, которые живут там, у которых там недвижимость, никакие ограничения и запреты применяться не будут», — сказала премьер. На территории, где действует режим ЧП, также будет запрещено организовывать и проводить собрания, однако запрет не будет распространяться на праздники и встречи родственников.

«Видя эту ситуацию и эти угрозы, которые инициируются белорусским режимом путем организации таких координированных вещей на границе Польши, и осознавая, что такие угрозы могут возникнуть и у нас, видя четкие параллели между теми событиями, которые происходят на границе и в местах расселения нелегальных мигрантов у нас, мы сделаем и делаем все, чтобы наши границы были защищены», — заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.