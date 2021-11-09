Лукашенко и Путин обменялись мнениями о ситуации с беженцами на границе Беларуси с Польшей и Литвой

Телефонный разговор Александра Лукашенко и президента России Владимира Путина состоялся днем 9 ноября.

Как сообщает пресс-служба Лукашенко, собеседники «сверили часы по двухсторонней повестке дня в целом».

Особое место в разговоре заняло обсуждение ситуации на белорусско-польской границе, а также «жестких действий польской стороны по отношению к мирным людям». При этом было подчеркнуто, что значительную озабоченность вызывают факты стягивания на границу регулярных войск Польши. Лукашенко и Путин «в деталях обсудили происходящие на белорусско-польских рубежах тревожные факты и тенденции», говорится в сообщении.

О состоявшейся беседе кратко сообщила и пресс-служба Кремля: «Затронут ряд вопросов двустороннего сотрудничества с учетом итогов прошедшего 4 ноября заседания Высшего государственного совета Союзного государства. Подтвержден настрой на дальнейшее развитие взаимовыгодных интеграционных процессов в духе партнерства и союзничества».

Отмечено, что Лукашенко и Путин обменялись также мнениями о ситуации с беженцами на белорусско-польской и белорусско-литовской границе.

«Условлено о продолжении контактов», — сообщила пресс-служба Кремля.