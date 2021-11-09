ICAO перенесла рассмотрение финального отчета по инциденту с Ryanair на январь

Совет Международной организации гражданской авиации перенес рассмотрение финального отчета по инциденту с рейсом Ryanair FR4978 Афины-Вильнюс на январь следующего года. Об этом говорится в сообщении ICAO.

Фото: ICAO

«Совет ИКАО согласился отложить рассмотрение отчета о расследовании рейса Ryanair № FR4978 до своей следующей сессии в январе 2022 года, главным образом из-за объема представленных данных и необходимости дополнительных разъяснений государства», — написали представители организации в «Твиттере».

Рассмотрение предварительного отчета об инциденте переносилось несколько раз. В итоге он был рассмотрен в конце октября. Предполагалось, что финальный отчет может быть представлен 12 ноября. Перед его рассмотрением он должен быть предоставлен Беларуси. Однако на прошлой неделе директор Департамента по авиации Минтранса Артем Сикорский сообщил, что проект отчета еще не поступал.

Рейс Ryanair Афины-Вильнюс в конце мая вынужденно сел в Минске. После посадки были задержаны Роман Протасевич и София Сапега.