В «Белэнерго» опровергли остановку поставок электроэнергии в Украину

В «Белэнерго» опровергли информацию о прекращении поставок электроэнергии в Украину. В компании утверждают, что письма об остановки продажи электроэнергии получили компании, с которыми в ноябре работать и не планировали. Накануне СМИ сообщали, что Беларусь остановила поставки электричества в Украину, ссылаясь на документ, полученный украинскими игроками рынка.

Фото: pixabay.com

Беларусь продолжает поставки электроэнергии в Украину в рамках подписанного на ноябрь контракта. «Письмо ГПО „Белэнерго“ об изменении условий сотрудничества было направлено в адрес конкретных компаний, которым поставки электроэнергии в ноябре 2021 года не запланированы», — говорится в телеграм-канале компании.

Накануне украинские СМИ сообщили , что Беларусь прекратила продавать в страну электроэнергию. Эксперт по вопросам энергетики Ольга Кошарная опубликовала на своей странице в Facebook фото документа с подписью директора белорусской энергетической компании «Белэнерго» Павла Дрозда, в котором говорится, что «с ноября 2021 года поставки электрической энергии в ОЭС Украины на основе ранее заключенных рамочных контрактов не будут осуществляться. Заключение новых рамочных контрактов также не планируется».

В тот же день депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко заявил, что такое решение было принято из-за «отсутствия экономической выгоды для экспорта электроэнергии в Украину».