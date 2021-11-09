В «Белэнерго» опровергли остановку поставок электроэнергии в Украину
В «Белэнерго» опровергли информацию о прекращении поставок электроэнергии в Украину. В компании утверждают, что письма об остановки продажи электроэнергии получили компании, с которыми в ноябре работать и не планировали. Накануне СМИ сообщали, что Беларусь остановила поставки электричества в Украину, ссылаясь на документ, полученный украинскими игроками рынка.
Беларусь продолжает поставки электроэнергии в Украину в рамках подписанного на ноябрь контракта. «Письмо ГПО „Белэнерго“ об изменении условий сотрудничества было направлено в адрес конкретных компаний, которым поставки электроэнергии в ноябре 2021 года не запланированы», — говорится в телеграм-канале компании.
Накануне украинские СМИ
В тот же день депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко заявил, что такое решение было принято из-за «отсутствия экономической выгоды для экспорта электроэнергии в Украину».