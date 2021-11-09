Дуда: Белорусский режим атакует границу Польши и ЕС

«Белорусский режим атакует границу Польши и ЕС», — заявил польский президент Анджей Дуда на пресс-конференции 9 ноября по итогам второго за последние два дня совещания с силовым блоком.

«Вчера мы предотвратили пересечение границы со стороны группы мигрантов, контролируемых белорусскими службами, которые и доставили этих людей в место, где нет пункта пересечения границы. Это агрессивные атаки, которые мы должны отражать. Это вопрос защиты безопасности наших граждан. Могу вас заверить, что мы постоянно следим за ситуацией. У нас есть необходимая инфраструктура для обороны и есть адекватное количество служб на границе. Мы контролируем ситуацию. Мы благодарны НАТО и всем нашим соседям и союзникам за поддержку», — цитирует Дуду его канцелярия.

Он отметил, что Польша готова оказать мигрантам гуманитарную помощь, но белорусский режим не хочет ее принимать.

«Наши солдаты и офицеры жертвенно выполняют свои обязанности. Я призываю политиков помнить — это вопрос защиты наших границ», — подчеркнул президент.