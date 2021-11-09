Информпродукцию ряда телеграм-каналов признали экстремистскими материалами

Информационная продукция нескольких каналов и одного чата в мессенджере Telegram признана экстремистскими материалами, сообщили в Генпрокуратуре.

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Речь идет о тг-каналах «Чижовка 97% — Чыжоўка97!», «Алтайская», «Черная книга Заводского», «Ангарская 97%» и тг-чате «Чат: Партизанская станция метро». Информационная продукция данных ресурсов признана экстремистскими материалами по заявлениям прокуратуры Заводского района Минска.