Информпродукцию ряда телеграм-каналов признали экстремистскими материалами

/ Общество
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Информационная продукция нескольких каналов и одного чата в мессенджере Telegram признана экстремистскими материалами, сообщили в Генпрокуратуре.

Фото: pixabay.com

Речь идет о тг-каналах «Чижовка 97% — Чыжоўка97!», «Алтайская», «Черная книга Заводского», «Ангарская 97%» и тг-чате «Чат: Партизанская станция метро». Информационная продукция данных ресурсов признана экстремистскими материалами по заявлениям прокуратуры Заводского района Минска.

Актуальный перечень организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности, можно найти на сайте МВД.
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Тэги: список экстремистских материалов МВД Город: Минск

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