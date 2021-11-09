В ТБМ рассказали о планах после ликвидации Верховным судом
Секретариат ликвидированного накануне общественного объединения «Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны» (ТБМ) выступил с обращением к членам организации, в котором призвал их не оставлять дела ТБМ и готовиться к ее возрождению.
«8 ноября Верховный суд Республики Беларусь
«Тем не менее мы призываем вас не отказываться от высоких целей, которым служила наша организация. Встречайтесь, разговаривайте по-белорусски друг с другом, дома, на работе, сохраняйте между собой дружеские связи, приобщайте к белорусскому языку своих друзей и коллег», — говорится в обращении.
Секретариат принял решение «возобновить деятельность ТБМ при первой возможности».
В комментарии БелаПАН Анисим сообщила, что на заседании 8 ноября секретариат ТБМ констатировал необходимость освободить офис на улице Румянцева в Минске и решить вопрос с дальнейшим местом хранения всех документов, книг и газет из коллекции объединения.
«Вторая наша задача — сохранить актив организации для того, чтобы, как только пройдут все эти мероприятия по решению суда, мы могли собраться и решить уже конкретно, что и как мы делаем, — сказала собеседница. — Возродить организацию — дело не сегодняшнего, даже не завтрашнего дня. Добиться в сегодняшнем составе Верховного или Конституционного судов восстановления организации — просто нонсенс, мы это понимаем. Но если, например, нам удастся зарегистрировать новую организацию и сменится власть, то мы просто объявим себя правопреемниками [ТБМ]».
«Поэтому мы обсудили такой план действий: мы убираем все из офиса, освобождаем его, а дальше занимаемся подготовкой к созданию новой организации», — добавила Анисим.
Летом Минюст вынес ТБМ два письменных предупреждения по результатам внеплановой проверки деятельности организации. Руководство объединения решило обжаловать предупреждение, касающееся сведений о юридических адресах нескольких структур ТБМ, а также неопубликованного на сайте финансового отчета.
Из-за жалобы на предупреждение 27 августа Верховный суд на неопределенный срок приостановил рассмотрение дела о ликвидации ТБМ. 28 сентября Верховный суд отклонил жалобу общества, сохранив таким образом юридические основания для возобновления судебного процесса о ликвидации объединения.