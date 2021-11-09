В ТБМ рассказали о планах после ликвидации Верховным судом

Секретариат ликвидированного накануне общественного объединения «Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны» (ТБМ) выступил с обращением к членам организации, в котором призвал их не оставлять дела ТБМ и готовиться к ее возрождению.

«8 ноября Верховный суд Республики Беларусь принял решение удовлетворить иск Министерства юстиции о ликвидации «Таварыства беларускай мовы», — отмечено в документе, который опубликовала на своей странице в «Фейсбуке» руководитель ТБМ Елена Анисим. — На наш взгляд, претензии Минюста носили формальный характер. Как бы то ни было, решение принято, и оно не подлежит обжалованию. Таким образом, деятельность «Таварыства беларускай мовы» юридически была прекращена».

«Тем не менее мы призываем вас не отказываться от высоких целей, которым служила наша организация. Встречайтесь, разговаривайте по-белорусски друг с другом, дома, на работе, сохраняйте между собой дружеские связи, приобщайте к белорусскому языку своих друзей и коллег», — говорится в обращении.

Секретариат принял решение «возобновить деятельность ТБМ при первой возможности».

В комментарии БелаПАН Анисим сообщила, что на заседании 8 ноября секретариат ТБМ констатировал необходимость освободить офис на улице Румянцева в Минске и решить вопрос с дальнейшим местом хранения всех документов, книг и газет из коллекции объединения.

«Вторая наша задача — сохранить актив организации для того, чтобы, как только пройдут все эти мероприятия по решению суда, мы могли собраться и решить уже конкретно, что и как мы делаем, — сказала собеседница. — Возродить организацию — дело не сегодняшнего, даже не завтрашнего дня. Добиться в сегодняшнем составе Верховного или Конституционного судов восстановления организации — просто нонсенс, мы это понимаем. Но если, например, нам удастся зарегистрировать новую организацию и сменится власть, то мы просто объявим себя правопреемниками [ТБМ]».

«Поэтому мы обсудили такой план действий: мы убираем все из офиса, освобождаем его, а дальше занимаемся подготовкой к созданию новой организации», — добавила Анисим.

Летом Минюст вынес ТБМ два письменных предупреждения по результатам внеплановой проверки деятельности организации. Руководство объединения решило обжаловать предупреждение, касающееся сведений о юридических адресах нескольких структур ТБМ, а также неопубликованного на сайте финансового отчета.

Из-за жалобы на предупреждение 27 августа Верховный суд на неопределенный срок приостановил рассмотрение дела о ликвидации ТБМ. 28 сентября Верховный суд отклонил жалобу общества, сохранив таким образом юридические основания для возобновления судебного процесса о ликвидации объединения.