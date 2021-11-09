Минздрав: в Беларуси еще 15 человек умерло от COVID-19

За минувшие сутки в Беларуси официально зарегистрировано 1.905 новых случаев COVID-19 , сообщила 9 ноября пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Умерло 15 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией, выписано 1.916 человек.

8 ноября Минздрав зарегистрировал 1.887 новых случаев коронавируса, 7 ноября — 1.912, 6 ноября — 1.993, 5-го — 1.991, 4-го— 1.998, 3-го — 1.996, 2-го — 1.979, 1-го — 1.890. Суточный рекорд заболеваемости отмечен 21 октября — 2.097.

С начала пандемии в стране зарегистрировано 617.719 человек с положительным тестом на COVID-19, выздоровело 593.702 пациента с ранее подтвержденным коронавирусом. Отмечается, что за весь период распространения COVID-19 в стране умерло 4.773 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 7.465 тестов на коронавирус (днем ранее — 20.080). Всего проведен 9.874.866 тестов.

На 9 ноября 3 млн 65 тыс. человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, полный курс вакцинации прошли 2 млн 367 тыс.

По данным Минздрава на 2 ноября, первую дозу вакцины против COVID-19 получили 2 млн 911 тыс. жителей Беларуси, из них более 2 млн 243 тыс. — прошли полный курс вакцинации.

26 октября Александр Лукашенко во время посещения Лидской центральной районной больницы (Гродненская область) заявил, что не видит смысла в завозе западных вакцин от коронавируса .

«Нам подкидывают вот эти оппы (оппозиционеры. — БелаПАН.) идею: завезите Pfizer, пусть будет Johnson&Johnson, Moderna и прочее. Для чего? Чтобы могли они привиться, получить паспорт и ехать туда к своим — инструкции получать . Чтобы на Запад выехать, вот для чего им надо. Едьте туда и там вакцинируйтесь», — заявил Лукашенко.

По его мнению, российские вакцины «Спутник V», «Спутник Лайт» и китайская производства корпорации Sinopharm, которые используются в Беларуси, показали себя «гораздо лучше, чем западные», поэтому страна их закупает.

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