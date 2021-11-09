Минздрав: в Беларуси еще 15 человек умерло от COVID-19

За минувшие сутки в Беларуси официально зарегистрировано 1.905 новых случаев COVID-19, сообщила 9 ноября пресс-служба Министерства здравоохранения.
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Умерло 15 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией, выписано 1.916 человек.
8 ноября Минздрав зарегистрировал 1.887 новых случаев коронавируса, 7 ноября — 1.912, 6 ноября — 1.993, 5-го — 1.991, 4-го— 1.998, 3-го — 1.996, 2-го — 1.979, 1-го — 1.890. Суточный рекорд заболеваемости отмечен 21 октября — 2.097.
С начала пандемии в стране зарегистрировано 617.719 человек с положительным тестом на COVID-19, выздоровело 593.702 пациента с ранее подтвержденным коронавирусом. Отмечается, что за весь период распространения COVID-19 в стране умерло 4.773 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 7.465 тестов на коронавирус (днем ранее — 20.080). Всего проведен 9.874.866 тестов.
На 9 ноября 3 млн 65 тыс. человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, полный курс вакцинации прошли 2 млн 367 тыс.
По данным Минздрава на 2 ноября, первую дозу вакцины против COVID-19 получили 2 млн 911 тыс. жителей Беларуси, из них более 2 млн 243 тыс. — прошли полный курс вакцинации.
По его мнению, российские вакцины «Спутник V», «Спутник Лайт» и китайская производства корпорации Sinopharm, которые используются в Беларуси, показали себя «гораздо лучше, чем западные», поэтому страна их закупает.