ЕС «ударил» по белорусским чиновникам

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Совет Европейского союза 9 ноября объявил о приостановлении для белорусских чиновников соглашения об упрощении визового режима.

Решение принято «в ответ на продолжающуюся гибридную атаку со стороны белорусского режима».

Речь идет о положениях, отменяющих документальное подтверждение, регулирующих выдачу многократных виз и снижающих консульские сборы за рассмотрение заявки на получение визы. «Это решение не повлияет на обычных граждан Беларуси, которые по-прежнему будут пользоваться теми же льготами по соглашению об упрощении визового режима, что и в настоящее время», — подчеркивается в заявлении.

Совет Евросоюза «решительно осуждает и отвергает продолжающееся использование миграции белорусским режимом». «Для Беларуси недопустимо играть жизнями людей в политических целях. Сегодняшнее решение еще раз демонстрирует нашу общую приверженность продолжению противодействия этой гибридной атаке», — отмечает законодательный орган ЕС.

Решение будет опубликовано в Официальном журнале ЕС и вступит в силу на второй день после этого. В соответствии с соглашением об упрощении визового режима решение о приостановлении должно быть уведомлено другой стороне не позднее, чем за 48 часов до его вступления в силу.

 

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Сюжет: Отношения Беларуси и ЕС
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Тэги: Беларусь-ЕС

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