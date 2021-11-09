Биржа: доллар упал на торгах 9 ноября
На Белорусской валютно-фондовой бирже завершились очередные торги.
Три основные иностранные валюты свои сессии завершили на следующих позициях:
- евро — 2,8347 белорусского рубля (+0,003 пункта);
- доллар — 2,4433 белорусского рубля (-0,0054 пункта);
- российский рубль — 3,4307 белорусского рубля за 100 российских (-0,001 пункта).
Отметим, что биржевой курс доллара по итогам октября
Напомним, на минувшей рабочей неделе (1-5 ноября) на БВФБ четыре из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают
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