Биржа: доллар упал на торгах 9 ноября

На Белорусской валютно-фондовой бирже завершились очередные торги.

Три основные иностранные валюты свои сессии завершили на следующих позициях:

евро — 2,8347 белорусского рубля (+0,003 пункта);

доллар — 2,4433 белорусского рубля (-0,0054 пункта);

российский рубль — 3,4307 белорусского рубля за 100 российских (-0,001 пункта).

Отметим, что биржевой курс доллара по итогам октября упал на 3,62%, а с начала года «зеленый» утратил почти 6,1%.

Напомним, на минувшей рабочей неделе (1-5 ноября) на БВФБ четыре из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by , продемонстрировали рост .

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