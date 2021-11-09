Официально: в Беларуси 171 сельхозпредприятие терпит убытки

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Количество убыточных предприятий АПК в 2021 году сократилось на 16 по сравнению с 2020 годом и составило 171, сообщил 9 ноября журналистам после церемонии открытия 27-й международной выставки-ярмарки «Продэкспо» министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко.

По его словам, сокращение связано с принятыми ранее указами № 253 и № 379 о финансовом оздоровлении предприятий. Согласно этим документам происходит реструктуризация задолженности сроком на три года и возврат кредитов в течение пяти лет.

«Это дает возможность при отсрочке долгов хозяйствам увеличивать объемы производства и растениеводческой, и животноводческой продукции, чтобы окрепнуть, увеличить свой рейтинг и возвратить кредиторам задолженность», — пояснил министр.

Он также заметил, что перед отраслью поставлена задача увеличить к 2025 году экспорт продукции АПК до 7 млрд долларов (в 2020 году — 5,8 млрд).

«По итогам девяти месяцев мы видим, что прирост к уровню прошлого года составил 529 млн долларов. С учетом роста цен в мире на продовольствие, думаю, что эту тенденцию мы сохраним и задачи будут выполнены», — заявил глава ведомства.

Основным рынком сбыта по-прежнему остается Россия, но ее доля в экспорте сокращается. Сейчас она составляет 74,3% против 77,8% в прошлом году, сообщил Крупко.

«Идет рост экспорта в Китай (на 40%), в Европейский союз, СНГ, в страны Африки. Мы имеем рентабельность экспортных поставок 15% и выше», — отметил министр.

 

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Тэги: сельское хозяйство АПК убытки Персона: Иван Крупко

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