Вице-премьер Субботин о сдерживании цен: где-то надо поджимать и рентабельность

«В непростых условиях где-то надо поджимать и рентабельность», — заявил 9 ноября журналистам на открытии 27-й международной выставки-ярмарки «Продэкспо» заместитель премьер-министра Александр Субботин, отвечая на вопрос БелаПАН, как сдерживание цен влияет на производителей и переработчиков.

«Подход такой: если напряженная ситуация, то сложно должно быть всем — не только производителям, но и торговле, перевозчикам, логистам и так далее. Основная цель, чтобы обычному человеку в магазине, особенно социально слабо защищенному, было легко и он не почувствовал мировых турбулентностей цен», — сказал Субботин.

По его словам, правительство отслеживает, чтобы цены росли в пределах разумного. «Чтобы маржинальность торговых сетей не была слишком большая, сдерживание цен происходит не только за счет производителей и переработчиков, но и торговых сетей. Мы стараемся оценить себестоимость и сдерживать рост цен», — подчеркнул вице-премьер.

Он отметил, что на фоне мировой турбулентности продовольствие пользуется спросом и цены «идут вверх». «Все излишки мы можем продать за рубеж нашим коллегам и друзьям. Мы уже продали на 4,7 млрд долларов. Также на 40% увеличилось положительное сальдо до 1 млрд 640 млн долларов. Мы плюс 520 млн долларов положили в бюджет, а это зарплата наших медиков, учителей», — добавил замглавы правительства.

По его словам, продовольствие поставляется в 116 стран. «В этом году появились новые страны — на африканском континенте, страны Ближнего Востока. Также в Европейский союз, как бы мы напряженно ни общались, экспорт увеличился на 40%. Экспорт растет, село развивается, будем следовать этим путем. По итогам года мы надеемся экспортировать продукцию АПК на 6 млрд долларов», — заявил Субботин.