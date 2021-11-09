Минобороны Беларуси отвергает все обвинения со стороны Польши

Министерство обороны Беларуси упрекнуло польских коллег в необоснованности обвинения белорусских военнослужащих в том, что они причастны к миграционному кризису и нарушают границу Польши.

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Пресс-служба белорусского военного ведомства сообщила, что 8 ноября атташе по вопросам обороны при посольстве Беларуси в Польше Алексей Бортник встретился с представителями местного Министерства национальной обороны. Встреча, инициированная польской стороной, касалась «якобы имевших место нарушений польской границы белорусскими военнослужащими и их причастности к миграционному кризису».

«При этом каких-либо доказательств, зафиксированных средствами объективного контроля, по существу данных претензий предъявлено не было», — отметили в Минобороны.

Бортник на встрече заявил, что Министерство обороны Беларуси «всегда было привержено принципам добрососедства и важности поддержания двустороннего диалога для разрешения любых конфликтных и спорных ситуаций».

По его словам, белорусское военное ведомство считает, что размещение 10 тыс. польских военнослужащих у польско-белорусской границы, как было заявлено министром национальной обороны Республики Польша 25 октября 2021 года, является «существенной военной деятельностью».

Подобная деятельность без уведомления Беларуси, считают в Минобороны, является «нарушением двусторонних дополнительных договоренностей о региональных мерах доверия и безопасности».

«Указанными договоренностями предусматривается направление уведомления и приглашение наблюдателей за военной деятельностью, в которой принимают участие 6 тысяч и более военнослужащих. До настоящего момента Минск не получил от польской стороны ни уведомления, ни приглашения наблюдателей», — подчеркнули в военном ведомстве.

В министерстве отметили, что «в подтверждение своих добрых намерений польской стороне было предложено провести двустороннюю встречу для обсуждения возникшей озабоченности с обеих сторон», однако ответа до сих пор нет.

«С учетом вышеизложенного белорусское оборонное ведомство считает обвинения польской стороны необоснованными и бездоказательными, а также, что Министерство национальной обороны Республики Польша не нацелено на конструктивное разрешение вопроса и намеренно выводит сложившуюся конфликтную ситуацию на политический уровень», — заявили в Минобороны Беларуси.

Как сообщалось, 8 ноября в районе пункта пропуска «Кузница Белостокская» (с белорусской стороны — «Брузги») была совершена попытка массового проникновения на территорию Польши нелегальных мигрантов, предположительно из Иракского Курдистана, через заграждение из колючей проволоки. На ночь мигранты разбили лагерь вдоль линии границы с белорусской стороны.

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