Мингорсуд оставил в силе приговор лидеру ОГП Николаю Козлову

Минский городской суд оставил в силе решение суда Ленинского района столицы, который приговорил председателя Объединенной гражданской партии Николая Козлова к трем месяцам ареста по обвинению в разглашении данных предварительного следствия (ст. 407 Уголовного кодекса).

Рассмотрение жалобы, как и суд первой инстанции, проходило в закрытом режиме.

«Я и не рассчитывал на справедливость», — заявил БелаПАН Козлов. Само дело он считает надуманным и отмечает, что в нем «нет ничего криминального».

Политик намерен обжаловать приговор во всех инстанциях, в том числе международных. В ближайшее время он планирует подать жалобу председателю Минского городского суда, а далее при необходимости — в Верховный суд и Комитет по правам человека ООН.

«Я пройду все инстанции, в этом можно даже не сомневаться», — подчеркнул Козлов.

До вступления приговора в силу он находится на свободе под подпиской о невыезде.

Лидера ОГП обвиняют в разглашении данных предварительного следствия. Как сообщала служба информации прокуратуры Минской области, «в декабре 2020 года и январе 2021 года Козлов допрашивался в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному Генпрокуратурой в отношении Тихановской С.Г. и иных лиц по факту совершения умышленных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь».

В прокуратуре отметили, что следователь предупреждал Козлова о недопустимости разглашения данных предварительного следствия и наступлении за это уголовной ответственности. «Однако обвиняемый сообщил представителям СМИ и иным гражданам о сути его допросов по обстоятельствам уголовного дела, а также передал другие сведения, не подлежавшие разглашению», — заявили в прокуратуре.

30 декабря, 5 и 11 января Козлова допрашивали в Следственном комитете в качестве свидетеля в рамках уголовного дела по факту создания Координационного совета по урегулированию политического кризиса. Он три раза отказывался давать подписку о неразглашении. В отношении политика составляли административные протоколы, назначали арест на 15 суток, вызывали на беседы в милицию. После одной из них Козлов провел трое суток в Центре изоляции правонарушителей.

10 марта стало известно, что в отношении лидера ОГП возбудили дело по ч. 1 ст. 407 УК.

54-летний Козлов 17 лет проработал в уголовном розыске. Ушел из милиции в 2008 году после выборов в Палату представителей, на которых зафиксировал вброс бюллетеней. ОГП возглавляет с 2018 года.

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