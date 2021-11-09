Страны ЕС не впустили 383 нелегала со стороны Беларуси

За минувшие сутки страны Европейского союза не впустили 383 мигранта, которые намеревались незаконно пересечь границу со стороны Беларуси.

Пограничная служба Польши в «Твиттере» сообщила, что 8 ноября было зафиксировано 309 попыток нелегального проникновения с белорусской территории. Задержано 17 человек, в основном граждане Ирака, остальных в страну не впустили или вернули обратно в Беларусь. Кроме того, за пособничество задержали шесть человек — двух граждан Украины, по одному гражданину Германии, Сирии, Узбекистана и Швеции.

Накануне в районе пункта пропуска «Кузница Белостокская» (с белорусской стороны — «Брузги») была совершена попытка массового проникновения на территорию Польши нелегальных мигрантов, предположительно из Иракского Курдистана, через заграждение из колючей проволоки.

Судя по видеокадрам с места событий, на ночь мигранты разбили палаточный лагерь и развели костры вдоль линии границы на белорусской стороне.

Телерадиокомпания LRT со ссылкой на Службу охраны государственной границы Литвы сообщила, что за минувшие сутки в страну не впустили 73 мигранта со стороны Беларуси. С начала августа, когда было принято решение не задерживать нелегалов, а разворачивать их обратно в Беларусь, на территорию Литвы не пропустили 6.017 человек. При этом с начала года белорусско-литовскую границу незаконно пересекли 4.220 мигрантов, или в 52 раза больше, чем за весь 2020 год.

Сообщается, что днем в центре регистрации иностранцев в Мядининкае были волнения. Мигранты, как утверждается, требовали их освободить, пытались сломать забор и ворота. Вечером в одном из кварталов центра, где проживают семьи, группа мигрантов в ходе конфликта с охраной попытались завладеть их оружием. Против них применили слезоточивый газ, на самых активных надели наручники и изолировали. Вильнюсский пограничный отряд начал досудебное расследование по факту беспорядков.

По информации литовской погранслужбы, небольшие волнения также были в центрах регистрации иностранцев в Пабраде и Кибартае.

Из-за событий на белорусско-польской границе правительство Литвы 9 ноября внесло в парламент предложение ввести чрезвычайное положение на границе и в пятикилометровой зоне вдоль нее с 10 ноября сроком на месяц.

Государственная пограничная охрана Латвии на своем сайте сообщила, что 8 ноября предотвращены попытки незаконного пересечения латвийско-белорусской границы 18 иностранцами. Никого не задержали.

Александр Лукашенко на встрече с генеральным прокурором РФ Игорем Красновым, который находился в Минске с рабочим визитом 28 октября, заявил, что вдоль западных границ Беларуси продолжается милитаризация.

Во время выступлений на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке 21 сентября президенты Польши Анджей Дуда, Литвы Гитанас Науседа и Латвии Эгилс Левитс возложили ответственность за ситуацию с нелегальными мигрантами на восточных границах ЕС на власти Беларуси. Они осудили практику использования иностранных граждан в уязвимом положении для проведения «гибридной атаки» и призвали страны ООН сообща решать миграционные проблемы.

По мнению главы движения «Открытая Россия» Михаила Ходорковского, в создании миграционного кризиса в Литве белорусские власти действуют несамостоятельно и стремятся оказать услугу Кремлю.

9 сентября на пресс-конференции по итогам встречи с Лукашенко президент РФ Владимир Путин заявил , что проблема с мигрантами на границах Беларуси и стран ЕС России не касается, и призвал западных лидеров напрямую общаться с белорусскими властями.

Белорусские власти категорически отвергают все обвинения в свой адрес, перекладывая вину за происходящее на коллективный Запад.

Из-за увеличения потоков нелегальной миграции с белорусской территории Литва объявила режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша ввели чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью.

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