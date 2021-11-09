Причиной обострения ситуации на границе Минск назвал «страусиные» подходы Варшавы к решению серьезных проблем

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«Резкое обострение миграционной ситуации в белорусско-польском приграничье вызывает серьезную обеспокоенность за судьбы людей, стремящихся любыми путями и способами попасть в страны Европейского союза, и является прямым следствием длительного игнорирования официальной Варшавой объективной реальности, откровенно «страусиных» подходов к решению серьезных проблем». Такое заявление сделал белорусский МИД утром 9 ноября.

«На этом фоне крайне неуклюже выглядят несостоятельные попытки польской стороны переложить ответственность за динамично развивающуюся миграционную ситуацию на Беларусь», — считают во внешнеполитическом ведомстве.

«Мы неоднократно призывали наших соседей к предметному диалогу и конструктивному взаимодействию между профильными ведомствами по важным трансграничным вопросам, представляющим безусловный общий интерес», — отмечается в заявлении.

По мнению МИД, «вольная трактовка и избирательное соблюдение прав человека стали уже фирменным стилем поборников принудительной демократизации отдельных стран и целых регионов, которая как раз и провоцирует подобные миграционные потоки».

«Исходим из того, что отношение польской стороны к ищущим убежища и защиты иностранцам станет очередным тестом и лакмусовой бумажкой реальной приверженности официальной Варшавы принципам международного права, гуманизма, высоким демократическим стандартам в области защиты прав человека», — подчеркивается в заявлении.

МИД хочет «заранее предостеречь польскую сторону от использования любых провокаций, направленных против Республики Беларусь, для оправдания возможных незаконных силовых действий в отношении обездоленных безоружных людей, среди которых много несовершеннолетних детей и женщин».

8 ноября в районе пункта пропуска «Кузница Белостокская» (с белорусской стороны — «Брузги») была совершена попытка массового проникновения на территорию Польши нелегальных мигрантов, предположительно из Иракского Курдистана, через заграждение из колючей проволоки. На ночь мигранты разбили лагерь вдоль линии границы с белорусской стороны.

 

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Тэги: Беларусь-Польша Беларусь-Польша-граница

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