Украина купила за три дня у Беларуси 9,4 млн кВт•ч электричества

Украина приобрела 9,4 млн киловатт-часов электроэнергии из Беларуси за три дня с момента возобновления импорта, свидетельствуют данные на сайте энергетической компании «Укрэнерго».

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Согласно данным на платформе открытой информации Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E), на 6 ноября, когда начался импорт, Украина зарезервировала на каждый час по 5 мегаватт мощности сечения линий, связывающих ее с Беларусью, для импорта электричества с 00.00 до 23.00. На 7 ноября было зарезервировано по 15 МВт мощности с 16.00 до 20.00.

За эти дни, посчитали в «Укрэнерго», было импортировано 200 тыс. (0,2 млн) кВт•ч белорусского электричества.

На 8 ноября, свидетельствуют данные ENTSO-E, Украина зарезервировала уже по 400 МВт мощности сечения линий с Беларусью на каждый час суток. Таким образом, за 24 часа в украинскую энергосистему могло быть поставлено максимум 9,6 млн кВт•ч белорусского электричества. Данные «Укрэнерго» показывают, что упомянутая мощность использовалась не в полной мере — за минувшие сутки импорт составил 9,2 млн кВт•ч.

На 9 ноября, по данным ENTSO-E, Украина зарезервировала по 415 МВт мощности сечения линий с Беларусью с 00.00 до 23.00, а значит, максимальный суточный импорт из Беларуси не должен превысить 9,545 млн кВт•ч электроэнергии.

Украина не покупала электричество из Беларуси с 26 мая, когда Национальная комиссия по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) запретила импорт из Беларуси и России до 1 октября, а после — до 1 ноября.

На брифинге 2 ноября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что возобновление импорта электроэнергии из Беларуси возможно при неблагоприятных погодных условиях этой зимой.

«Раз температура будет снижаться, очевидно, нужно будет принимать дополнительные меры, — говорил он. — Все эти вещи разработаны Министерством энергетики, есть соответствующий план, есть «план Б» на более сложную ситуацию. Вероятно, потребуется дополнительный импорт из Республики Беларусь, если будут такие погодные условия».

Чиновник обратил внимание на то, что НКРЕКП не продлила действовавший до 1 ноября запрет на импорт белорусского электричества, потому «физически и юридически возможность импортировать электроэнергию из Республики Беларусь существует». «Это уже вопрос к компаниям, к энергетическому рынку, воспользуется ли он этим, будет ли в этом нужда. Возможности такие есть», — отметил он.

«Если компании между собой договорятся о таком сотрудничестве, то очевидно, что оно физически возможно. Пока соглашений об импорте нет», — добавил украинский премьер.

Стоит отметить, что в тот же день по запросу Украины были активированы поставки белорусского электричества мощностью 500 МВт в режиме аварийной помощи, которые длились с 14.00 до 21.00. Министерство энергетики Беларуси тогда заявило, что «о долгосрочных коммерческих контрактах (помимо заключенных ранее) в данном случае речи не идет».