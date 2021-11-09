Правительство Литвы предложило Сейму утвердить введение режима ЧП в граничащих с Беларусью районах

Правительство Литвы внесло в парламент (сейм) предложение ввести чрезвычайное положение на границе и в пятикилометровой зоне вдоль нее с 10 ноября сроком на месяц, сообщает delfi.lt .

Режим ЧП предлагается распространить на центры проживания мигрантов и территорию в радиусе 200 м вокруг них.

ЧП предусматривает ограничение использования средств связи нелегалами, получение и распространение ими информации (за исключением случаев обращения в госорганы), ограничение въезда в зону действия ЧП и регистрации для проживания. Ограничивается свобода собраний. Разрешается досмотр транспортных средств, граждан и их багажа для выявления оружия, взрывчатых, радиоактивных, ядовитых веществ, временное изъятие оружия и боеприпасов у лиц, имеющих право на их хранение, и др.

Поводом для введения ЧП литовские власти назвали совершенную 8 ноября большой группой мигрантов попытку прорыва белорусско-польской границы и беспорядки в лагерях беженцев в самой Литве. Чиновники не исключают, что эти действия были скоординированы.

8 ноября премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните обсудила ситуацию с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Как сообщает пресс-служба литовского кабинета, Шимоните заявила, что «режим Лукашенко и силовые структуры целенаправленно «зачистили» Минск от потенциальных нелегальных мигрантов, прибывших в столицу Беларуси, и направили их в сторону Польши, к границе ЕС и Беларуси».

«То, что делают белорусские силовые структуры, — это преступление против человечности. Европейский союз должен потребовать от Беларуси сотрудничества с ООН и международными организациями и позволить правительствам стран происхождения [мигрантов] возвращать своих граждан. Прежде всего в Ирак. Эти люди не только использовались, но и стали заложниками», — сказала Шимоните.

По словам премьер-министра, Еврокомиссия и ООН должны помочь Ираку в проведении гуманитарной операции за счет репатриационных рейсов из Беларуси. Кроме того, Шимоните призвала ускорить введение санкций против участников схемы переброски нелегалов, включая туристические компании и авиаперевозчиков.

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