Две из трех основных валют растут на открытии торгов во вторник

/ Экономика
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Две из трех основных иностранных валют (европейская и российская) демонстрируют рост на открытии торгов 9 ноября.

Евро торгуется на уровне 2,8378 белорусского рубля (+0,0061 пункта), а российский рубль — 3,4323 белорусского рубля за 100 российских.

А вот доллар падает на 0,0017 пункта — 2,447 белорусского рубля.

Отметим, что биржевой курс доллара по итогам октября упал на 3,62%, а с начала года «зеленый» утратил почти 6,1%.

Напомним, на минувшей рабочей неделе (1-5 ноября) на БВФБ четыре из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.byпродемонстрировали рост.

 

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Тэги: курсы валют

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