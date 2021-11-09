Две из трех основных валют растут на открытии торгов во вторник
Две из трех основных иностранных валют (европейская и российская) демонстрируют рост на открытии торгов 9 ноября.
Евро торгуется на уровне 2,8378 белорусского рубля (+0,0061 пункта), а российский рубль — 3,4323 белорусского рубля за 100 российских.
А вот доллар падает на 0,0017 пункта — 2,447 белорусского рубля.
Отметим, что биржевой курс доллара по итогам октября
Напомним, на минувшей рабочей неделе (1-5 ноября) на БВФБ четыре из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают
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